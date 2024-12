Luego del estreno del traíler de «Exterminio: la evolución» ¿dónde puedes ver las películas de la saga «Exterminio»?

diciembre 10, 2024

Redacción/Xalapa. «Exterminio»es una de las películas más queridas por los fans del terror, pues tras su estreno en en 2003, protagonizada por un jóven Cillian Murphy, nos mostró una visión muy refrescante del subgénero zombie, de tal modo que el público exigió una continuación que llegó cuatro años después, en «28 semanas después», una digna secuela que llevó a la amenaza zombie a otro nivel.

Aunque el final de la secuela no dejó cerrada por completo la posibilidad de una tercera entrega, parecía que la franquicia no iba a tener seguimiento, sin embargo, 17 años después, tendremos la continuación de esta saga, la trama se ubica 28 años después de los eventos ocurridos en la última entrega y por lo visto en el trailer, promete ser una digna continuación:

Pero si aun no has visto las dos primeras películas y quieres tener todo el contexto del mundo creado por Dany Boyle, puedes aprovechar su suscripción a Disney Plus para hacerlo, pues gracias a que el catálogo de Star + pasó a Disney, ahora se puede disfrutar de estas películas en dicha plataforma.