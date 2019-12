Luis de Alba confiesa tener una hija en Inglaterra

México/tvnotas. “Fue un desliz de un curso de verano, un grupo de chicas de Inglaterra… salí con una de ellas a Acapulco y yo no sé, ni cómo, ni cuándo sucedió, y ya cuando nació la bebé, su mamá que habla un poco de español, le habla a mi mamá y le avisa que habíamos tenido una hija. Mi mamá me dijo y le dije: ‘pues dile qué se le ofrece, quisiera verla; pero dijo que no, que muchas gracias’”.

“Ella (la mamá de su hija) se casó con una gente muy importante económicamente, de allá de Inglaterra, de hecho vinieron a conocerme cuando ella tenía 16 años, ella (su hija) se me queda viendo como: ‘¿esa mula es mi papá., esa chifladera? Y yo pues la veía bellísima’. La he visto sólo una vez, tengo 4 hijos más, pero sólo una internacional”, comentó.

Foto: Web

Aunado a ello el comediante comentó que tiene todo listo para el día de su muerte, pues tiene su testamento en regla donde considera, incluso, a su exesposa.

Finalmente Luis dio a conocer que estuvo grave de salud debido a un absceso en el intestino que se complicó debido a la neumonía que padecía en ese momento, enfermedad que lo tuvo una semana internado en el hospital.