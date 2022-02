Luminarias instaladas mediante FIDE en Xalapa no sirven; Ahued anuncia auditoría

febrero 15, 2022

Carlos Manuel Peláez/Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil confirmó que tras la aprobación por parte del cabildo capitalino, se llevará a cabo una auditoría técnica a la empresa que fue contratada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) para proveer e instalar más de 7 mil luminarias en 87 colonias de la ciudad por no cumplir con la calidad que establece la norma.

En exclusiva para En Contacto, explicó que en la pasada administración encabezada por Pedro Hipólito Rodríguez Herrero se aprobó este convenio, sin embargo, el actual gobierno municipal se está negando a recibir estas obras, pues dijo que en más de 80 colonias se han registrado fallas en las luminarias que fueron instaladas, lo cual representa un daño a la población pues debido al convenio no pueden ser atendidas por personal de Alumbrado Público, razón por la cual se debe aclarar esta situación que está dañando a la capital veracruzana.

«Nosotros encontramos evidencias en un convenio que fue aprobado en la pasada administración para la colocación de más de 7 mil luminarias en 87 colonias de la capital, las cuales nos hemos negado a recibir pues hemos constatado evidencia de muchas fallas, se apagan, se funden, parpadean y no estamos en condiciones de recibirlas, aquí hay una responsabilidad que deben cumplir tanto el proveedor como el FIDE que es quien certifica que estas luminarias hayan cumplido con toda la normatividad», indicó.

Asimismo, Ricardo Ahued señaló que han podido conocer que estas luminarias tienen múltiples deficiencias como son conductores eléctricos no adecuados, la falla en la tierra física interna, entre muchas otras, por lo cuál la exigencia de su gobierno es que se preste a la capital veracruzana un servicio de calidad y que no se pretenda «dar gato por liebre» a los ciudadanos de 87 colonias que en la actualidad están padeciendo los efectos de esta situación.

«Son luminarias de pésima calidad, que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas y esto es muy grave porque nosotros no podemos atender a los ciudadanos que nos reportan que se están apagando cinco o seis lámparas porque no son del Ayuntamiento, son de un tercero y nosotros no aceptaremos cuestiones de irresponsabilidades de ejecución en donde le den gato por liebre a Xalapa, nosotros no venimos a tapar a nadie», apuntó.

Por lo anterior, Ahued Bardahuil exigió al FIDE que de manera urgente se haga responsable de la decisión que tomaron al contratar a la empresa que realizó estos trabajos de la cual por el momento no revelará el nombre y los cuales no cumplen con las normas de calidad y de lo que hay evidencia, por lo cuál a través de una auditoría técnica se podrá demostrar este incumplimiento.

«Nosotros lo que queremos es hacer la auditoría técnica y física para tener los elementos que nos permitan tomar las decisiones que correspondan, en días pasados personal del FIDE se presentó aquí y me llama la atención que defienden algo que es indefendible que son las luminarias de pésima calidad, yo les he dicho que la única solución es que cambien las luminarias o si no habrá gente profesional que haga la revisión porque me extraña mucho que hayan avalado unas luminarias de tan pésima calidad y hay evidencias que desde la pasada administración se denunció ante el FIDE que no cumplían con la calidad y ellos insistieron en que si funcionaban y las montaron, entonces se tiene que aclarar», destacó.

De igual manera, el alcalde aseguró que van a buscar qué se responsabilice a quienes incurrieron en este acto que dijo puede ser catalogado como un fraude a la ciudad.

Finalmente, reiteró que en su administración no se permiten ni se permitirán este tipo de irregularidades o que alguien pretenda hacer negocio con la ciudad, por lo cuál buscarán que se aclare esta situación por el bien de los xalapeños.