Lupita Nyong’o podría protagonizar el spin-off de ‘Un lugar en silencio’￼

noviembre 2, 2022

Después de dos exitosas películas, el universo de Un lugar en silencio se expandirá para contarnos el origen del mundo en silencio en una precuela que sería protagonizada por Lupita Nyong’o.

A Quiet Place: Day One es el nombre de este proyecto que tendrá a Michael Sarnoski como director del guion basado en una idea original de John Krasinski, actor, director, productor y guionista de las dos películas previas que ya conocemos.

Los detalles de la trama aún no han sido revelados, pero se espera que se cuente a detalle el origen de las criaturas extraterrestres que han obligado a la humanidad a vivir en silencio para no ser cazados por estos seres que se guían únicamente por el sonido.

Cabe recordar que esta película inicialmente se anunció como un proyecto en desarrollo por Jeff Nichols, quien se apartó del mismo y ahora se encuentra trabajando en otro de ciencia ficción para la misma Paramount Pictures, el estudio detrás de Un lugar en silencio.

La participación de Lupita Nyong’o en el spin-off de A Quiet Place no está completamente confirmada, ya que aún está en conversaciones e incluso Deadline señaló que a pesar de que no está descartado, es probable que Emily Blunt y Krasinski no repitan sus papeles en esta entrega.

Mientras esto sucede, podremos ver a Lupita Nyong’o compartiendo créditos con Tenoch Huerta, Mabel Cadena, Danai Gurira y Letitia Wright en Black Panther: Wakanda Forever.