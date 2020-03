Luxemburgo se convierte en el primer país con transporte público gratuito

🎉 As of 1 March 2020 all inhabitants and visitors to #Luxembourg can use public transport and explore the whole country for free! 🚌🚄🚊#freemobility #itsabigday #letsmakeithappen #wemadeithappen #publictransport #transport #mobiliteit #sustainability #visitluxembourg pic.twitter.com/rC7l5VZaEE