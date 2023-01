«M3GAN» supera las expectativas con su fin de semana de estreno de 30 millones de dólares

enero 9, 2023

Redacción Xalapa.– El espeluznante thriller de muñecas de Universal y Blumhouse , M3GAN, superó las expectativas con su espectacular fin de semana de estreno de 30 millones de dólares, calentando un momento tradicionalmente gélido en la taquilla y afirmando la obsesión de los cinéfilos con las películas de terror.

Dado que enero tiende a ser tranquilo en el cine, M3GAN también se convirtió en el primer lanzamiento en más de una década en abrir más de $30 millones en la primera semana del nuevo año, desde que The Devil Inside de 2012 comenzó con $33.7 millones. También es el debut más grande para una película original desde Nope de Jordan Peele, otro título de Universal, debutó con $44 millones en julio pasado.

Ninguno de estos hits de taquilla sorprende a nadie que haya estado recientemente en Twitter o TikTok, donde la cuidada muñeca robótica, con sus caóticos movimientos de baile y sus concisas frases ingeniosas, se ha convertido instantáneamente en el ícono del campamento de los sueños de todos los ejecutivos de marketing.

Más allá de las ingeniosas tácticas promocionales, los encargados de M3GAN lograron el aterrizaje al ofrecer una película que complació a la multitud y que resonó entre los críticos (quienes otorgaron a la película un 93 por ciento en Rotten Tomatoes) y el público (quien se presentó el fin de semana de estreno). Eso es raro para el terror, que no es un género conocido por obtener demasiadas calificaciones de Fresco en Rotten Tomatoes.

Gerard Johnstone dirigió la película, que se centra en una robótica (Allison Williams) que crea una creación de IA realista programada para ser la compañera perfecta de su sobrina recientemente huérfana (Violet McGraw).

Los críticos elogiaron a M3GAN por combinar a la perfección el humor autoconsciente con el gore escalofriante, y el crítico del New York Times, Jason Zinoman, dijo que la película es «lo suficientemente inteligente como para nunca tomarse a sí misma demasiado en serio».

Es especialmente impresionante que M3GAN logró triunfar frente al perdurable éxito de taquilla de James Cameron Avatar: The Way of Water, que registró una enorme recaudación de $42 millones en su cuarto fin de semana de estreno. El fin de semana del 6 al 8 de enero marcó la primera vez desde julio pasado que dos películas pudieron ganar al menos $30 millones.

Tanto para los propietarios de Hollywood como de los teatros, la sólida participación de este fin de semana es una señal alentadora de que 2023 brindará un cambio necesario en la asistencia. “Es exactamente el tipo de comienzo que necesitaba enero”, dice Shawn Robbins, analista jefe de BoxOffice.com.