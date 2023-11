‘Madame Web’, la nueva cinta del Spider-Verse, estrena tráiler

noviembre 15, 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- Madame Web es una de las películas de superhéroes más esperadas para 2024 y finalmente estrenó su primer tráiler. Sony Pictures lanzó el primer adelantó de esta historia que expande el universo de Spider-Man que ha venido presentando desde hace unos años en la pantalla grande.

La película, protagonizada por Dakota Johnson en el papel principal de Cassandra Webb y Sydney Sweeney como la encarnación de Julia Carpenter, alias Spider-Woman, ha revelado un amplio primer vistazo de lo que pueden esperar los fans en febrero del próximo año.

El avance también revela a Celeste O’Connor como Mattie Franklin y Isabela Moner como Anya Corazon, las otras dos Spider-Woman que también aparecerán en la película. Asimismo, Tahar Rahim es presentado como Ezekiel Simms, quien aparentemente será el villano principal de la historia.

¿De qué tratará Madame Web?

Aunque todavía no hay muchísima información al respecto, Madame Web contará una nueva historia de origen de Cassandra Webb, una paramédica de Nueva York quien comienza a experimentar visiones extrañas del futuro.

Al descubrir su poder, Cassandra Webb forma equipo con 3 mujeres jóvenes que están destinadas a tener un poderoso futuro. Sin embargo, las 3 futuras heroínas están amenazadas en el presente por un poderoso enemigo que buscará eliminarlas antes de que cumplan su propósito.

La directora de Madame Web es S.J. Clarkson, quien tiene una larga trayectoria de proyectos televisivos. En su currículum destacan episodios de Bates Motel, Orange is the New Black, Jessica Jones, The Defenders y la multipremiada Succession.

Madame Web llegará a los cines de México y el resto de Latinoamérica el 15 de febrero de 2024.