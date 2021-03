Madre acusa irregularidades en juicio por custodia de sus hijas

marzo 24, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Abigail García Márquez y familiares se manifestaron este miércoles en la Fiscalía para exigir un proceso justo y transparente en el juicio que lleva por la custodia de sus hijas de 10 y 8 años.

Sostuvo que a pesar de que ella tiene la custodia de las menores, su expareja y padre de las niñas, no las ha entregado y las autoridades no han hecho nada al respecto.

Acusó que su exesposo fue ayudado de manera arbitraria e ilegal por personal del DIF de Alvarado que entregó documentación falsa y supuestas acusaciones por parte de las menores en su contra que fueron hechas bajo manipulación, mientras que la fiscal especializada que lleva su caso no ha ordeno un perfil psicológico de las pequeñas y de ambos padres.

“En enero hicieron su desastre en esa denuncia que me puso el señor, con denuncias falsas con mis dos hijas siendo manipuladas diciendo lo peor (…) no es posible que yo tengo la custodia de mis hijas, el me intercepta en la carretera y me las quita de manera ilegal y cuando venimos al juzgado a él no le dicen nada y le permiten irse con ellas y no dejármelas ver”

Dijo que incluso mañana jueves sostendrán una audiencia en la que las menores estarán presentes, pero a ella se le advirtió que no se le permitirá la entrada, lo que considera no es igualdad para ambos padres.

Pidió al Gobernador y a la Fiscal General voltear a ver su caso y atender las irregularidades que están ocurriendo en la fiscalía especializada del Médano.