Madre de alcalde electo de Lerdo, detenido por secuestro, pide su liberación, no hay pruebas en su contra

agosto 29, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La madre de Jorge Fabián Cárdenas Sosa, la ex alcaldesa de Lerdo de Tejada, Flor María de Jesús Sosa Zamudio denunció que su hijo se mantiene en un penal de alta seguridad en el estado de Durango acusado de un delito, del cual no hay víctimas y mucho menos pruebas en su contra.

En conferencia de prensa, acompañada de los abogados defensores del candidato ganador a la alcaldía de Lerdo de Tejada en el 2021, denunció que la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz mantienen “privado de su libertad” a su hijo.

“No nos interesa la alcaldía, que se queden con ella, lo que queremos es la libertad de mi hijo (…) Es víctima de la injusticia, es inocente, no ha hecho absolutamente nada, su inocencia está plenamente demostrada por parte de su defensa y por lo tanto debe estar libre”.

A pesar de ello, dijo, se ha marcado fecha para juicio el próximo 7 de septiembre, vía remota desde los juzgados ubicados en Pacho Viejo, tras 20 meses de su detención por las acusaciones de secuestro dentro del proceso 398/2021.

“Mi hijo es inocente, no hay delito, no hay víctimas, no hay señalamientos, fue acusado injustamente. ¿Por qué tanto atropello, tanto odio para tenerlo recluido, no hay delitos,? ¿Quiénes son los beneficiarios de que esté detenido?, queda claro que hay poderes oscuros, personas que hoy ostentan el poder, que pronto se acaba”.

Asimismo, llamó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos a atender su llamado.

Finalmente, señaló que su hijo está delicado de salud y no cuenta con los medicamentos adecuados para su atención.