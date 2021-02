Madre desesperada denuncia sustracción de su hijo por su propio padre

febrero 10, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- María del Carmen Peña, denunció el rapto de su hijo de 4 años Francisco Ángel de Jesús Jiménez Peña, por parte de su padre, Evaristo Jiménez carvaído de 47 años.

Según relató su madre, el pequeño fue entregado a su padre el 4 de diciembre pasado para que pasara unos días con él, no obstante, el 24 de ese mismo cuando acudió a recogerlo el padre ya no quiso entregarlo, además golpeó a la mujer, quien por miedo no presentó denuncia ante las autoridades.

María de Carmen narra que cuando finalmente dio con el paradero de su hijo, en casa de un amigo de su ex esposo, acudió con elementos de la policía, pero nuevamente no fue entregado.

“Yo se lo presté porque habíamos llegado a un convenio para que conviviera con el niño, entonces ya ahorita no me lo quiere regresar, ya no sé dónde lo tiene porque ya me dijeron que no está aquí, ya se lo llevó, esto sucede desde el 4 de diciembre, el 24 acudo a su domicilio y no estaba, ese día el me golpeó y no me dio a mi hijo, yo no pensé las coas y no fui a poner la denuncia, regrese el 7 de enero pero ya con oficiales para que no me volviera a golpear, lo encontré con un amigo cerca de donde él vive, no pudieron sacar a mi hijo para entregármelo, ese día yo voy a la fiscalía, pero solo me la aceptaron por violencia y no por la de retención de menores”, dijo.

La madre del pequeño de 4 años desconoce dónde está su hijo actualmente, por lo que pidió el apoyo de la población a que brinde información para dar con su paradero, pues señala que su ex esposo es una persona violenta.