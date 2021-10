Madre suplica medicinas a diputada de Morena y ella le da la espalda

octubre 14, 2021

Redacción/México.- Este martes, la señora Débora Medina Hernández, se arrodilló frente a la diputada morenista Merary Villegas para que los legisladores de esa bancada intercedan ante el gobierno federal para garantizar el abasto de medicinas para niños con cáncer.

Sin embargo, la morenista Villegas le dio la espalda a la mujer, madre de un niño con cancer que no ha recibido sus quimioterapias a tiempo, y se retiró a su curul en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.

“Ayúdenos, la verdad mi hijo no tiene medicamentos” suplicaba la señora Débora Medina, pero la legisladora se desprendió de la mano de la mujer y se escabulló hacia su bancada, acusando que el acto era un teatro.

La mujer llegó al pleno de la Cámara de Diputados este martes con el grupo parlamentario del PAN, que demandó una solución al problema del abasto de medicamentos y garantizar el derecho de los niños a la salud y a la vida.

“Es increíble que, para un tema tan sensible, un tema en el que todos debiéramos coincidir, tratemos de responder a gritos. Los invito, compañeras y compañeros a que hagamos un esfuerzo para que, en el presupuesto del próximo año, solamente tendríamos que pensar en 5 mil millones de pesos para garantizar los tratamientos de cáncer para nuestras niñas, niños y adolescentes”, dijo la legisladora panista ante los reclamos de la mayoría morenista.

Por su parte, Andrea Chávez diputada de Morena, se quejó que con la denuncia del PAN, hacían parecer que a su bancada no le importaba la problemática, cuando, aseguró, no es así.

“No se vale que los representantes de Acción Nacional nos estén exponiendo de esa manera, cómo si no fuera nuestra voluntad ayudar a las familias que la están pasando mal con sus hijos. No se vale hacer política de carroña, con las familias no, diputadas y diputados de Acción Nacional”, señaló Chávez.

Con información de Reforma.