Madre termina recluida en anexo por denunciar a su ex pareja

noviembre 16, 2023

Redacción/Xalapa. Una madre oriunda de Veracruz, Arizaí «N», fue recluida en un anexo de rehabilitación por consumo de drogas llamado «Esperanza» luego de denunciar a su ex pareja debido a que, según su testimonio, este señor tocaba de forma indebida a sus hijos, por lo que acudió a las autoridades correspondientes.

En consecuencia, su ex pareja procedió a internarla en un centro de rehabilitación ubicado en San José del Cabo, Baja California Sur, bajo el pretexto de que ella era una consumidora activa. Desde entonces ella permanece internada sin saber de sus hijos, por lo que su hermano, al enterarse, se dio a la tarea de buscar a sus sobrinos.

Hasta el momento no ha dado con el paradero de los menores, siendo que ha acudido al DIF en busca de ayuda pero él, al no ser el padre, no ha podido lograr mucho. En el DIF solo le han dado largas en tanto no puede dar con sus sobrinos.