Madre y su hijo desaparecen en Perote; sus familiares protestan

mayo 16, 2022

Juan David Castilla/El Demócrata. El pasado lunes 9 de mayo desaparecieron Dulce Cecilia García Martínez y su hijo Jonathan Ezequiel Loeza García en el municipio de Perote.

Sus familiares protestaron la tarde de este lunes 16 de mayo frente a Palacio de Gobierno, en la zona centro de esta ciudad, para exigir a las autoridades estatales que intervengan y así sean localizados.

El niño tiene cuatro años, mientras que su madre tiene 20. Ambos salieron de compras pero ya no volvieron a su vivienda.

Sus parientes están desesperados y demandan que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.

Desde hace una semana, los familiares iniciaron la búsqueda con sus propios medios, pero no han tenido resultados favorables. “Fueron de compras y no llegaron a su casa. Esto fue en Perote, Veracruz, fuimos a la Fiscalía General del Estado, pedimos ayuda porque no los encontramos”, expresaron sus parientes.

El día que desaparecieron, el menor llevaba pantalón de mezclilla y playera azul. Su mamá un pantalón de mezclilla azul y sudadera morada.

Los manifestantes otorgaron los números celulares 282 105 5050 y 282 123 2973, para que se comuniquen las personas que tengan información sobre los desaparecidos.