Madres centroamericanas son atendidas por gobierno veracruzanos

mayo 5, 2022

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Tras la llegada de un grupo de mujeres centroamericanas integrantes del Movimiento Migrante Mesoamericano que buscan a sus hijos desaparecidos en territorio mexicano, el gobernador aseveró que se están brindando todas las atenciones y necesarias para su paso por Veracruz.

Y es que, este jueves arribaron al puerto de Coatzacoalcos, por lo que dijo que se solicitó a la Secretaría de Gobierno a cargo de Eric Cisneros Burgos que con las subdirecciones y áreas correspondientes se atendiera.



“Vas a estar atendidos, hasta ahorita no han hecho la petición (de reunirse con las autoridades) pero estamos dando el apoyo y han sido atendidas. Se comunicó con nosotros una senadora y a través de contactos para darle atención y seguimiento”. Cuestionado en torno a si no se reunirá con ellas, el mandatario aclaró que ya s están reuniendo representantes de su administración “ya están, cuando hablamos de mi gobierno no es necesariamente yo”.



Insistió que la llegada de las madres centroamericanas fue atendida por personal de la SEGOB.