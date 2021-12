Madres de desaparecidos exigen que nueva denuncia contra Duarte tenga avances

diciembre 12, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Ahora que se ha girado una orden de aprehensión en contra del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa por las desapariciones forzadas ocurridas durante su gobierno en Veracruz, madres de jóvenes desaparecidos ven una nueva luz en el camino para hacer justicia a sus seres queridos. No obstante piden todos los altos mandos involucrados en las desapariciones también sean procesados.

Delia Aurora García Cruz, madre de uno de los jóvenes desaparecidos en Veracruz durante el operativo Guadalupe-Reyes del 2013, señaló que así como el ex mandatario, Arturo Bermudez Zurita, es secretario de Seguridad Pública, también debe presentarse ante la justicia para aclarar los miles de casos que siguen pendientes.

“Queremos que se la haga justicia, ahora si ya se le acusó por desaparición forzada, queremos que no salga, no merece salir, porque lo que hizo con los jóvenes, con nuestros hijos no tiene derecho a salir (…) el gobierno que podemos decir, nosotros quisiéramos justicia, pero el gobierno es el que tiene el poder y así se manejan las cosas en mexico. Las familias vamos a seguir exigiendo, porque esto que pasó en el 2013 se repitió en varias partes de veracruz y Bermudez tampoco debería seguir libre”, dijo.

García Cruz, consideró que el ex gobernador no debe salir de la cárcel, pues solo de esa manera podrá pagar el dolor que ha causado a miles de familias en todos estos años. El hijo de Delia desapareció en la colonia Formando Hogar en diciembre del 2013 cuando tenia 23 años.