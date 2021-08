Madres se quejan por altas cuotas de inscripción en Xalapa

agosto 17, 2021

Regina Montes. Xalapa. A días de que se dé el regreso a clases de manera presencial o virtual, según lo decidan los padres y madres de familia, hay mamás que siguen pensando que volver a las aulas es arriesgado y que han denunciado además los altos costos de las cuotas de inscripción.

“La verdad sí son elevadas, a nosotros nos están cobrando 650 pesos y dicen que es por mantenimiento, humedad, la verdad, a mi se me hace hasta cierto punto injusto, ya que realmente no sabemos si ese dinero va realmente a mantenimiento, la vocal nos envió unas fotos donde nos enseñan los desperfectos de la escuela, pero hasta donde yo recuerdo eso siempre los he visto, mi hija pasa a cuarto”, dijo Yazmín Muñoz.

Agregó que 650 por alumno, cuando solo en el salón de su hija son 38 alumnos, será una cantidad importante.

En ese tenor, consideró que, si este recurso se aplicará realmente para lo que se requiere, no están en contra, siempre y cuando las mejoras sean evidentes.

En otros planteles educativos, el cobro de las cuotas puede llegar a los mil pesos, lo que será difícil de pagar para muchas familias que han sido afectadas por la pandemia.

Sobre el regreso a clases presenciales dijo estar en contra ya que actualmente se sigue en un periodo de contagio de Covid-19 muy alto y mucha gente sigue sin cuidarse.

“Aun ves centros comerciales llenos, gente sin cubrebocas, la verdad es mucho exponer a nuestros hijos al mandarlos a la escuela”, dijo.