Madres y alumnos de Veracruz, contentos por el anuncio de regreso a clases

mayo 7, 2021

Eda Sentíes/El Demócrata. Yareli Ramírez García cursa cuarto año de primaria, desde que comenzaron las clases virtuales el trabajo de su mamá se convirtió en su salón de clases y su rutina se descontroló, aunque aprender es lo que más le gusta y quiere ser cada día más inteligente para lograr ser maestra y compartir sus conocimiento con más niños, las clases en líneas no las disfruta para nada.

La falta de concentración, los ruidos y los problemas técnicos que suceden frecuentemente le hacen extrañar aún más a su profesora y compañeros; por eso, el anuncio de que el próximo 24 de mayo podrían retomarse las clases presenciales, fue una buena noticia.

“Es un poco difícil, es estresante porque no es igual que ir a clases presenciales, porque así la maestra te explica bien y en las virtuales pues casi no se escucha y hay fallas, pero pues yo voy bien con mis tareas y eso (…) a mi si no me gusta porque a mi me gusta mucho ir a la escuela que venir con mi mamá al trabajo, yo prefiero ir a las clases presenciales, por que así me explicarían mejor”, dijo.

Doña Bertha, su mamá, coinciden en que este año ha sido muy difícil para todos, sobretodo para aquellas familias donde ambos padres trabajan y los pequeños deben de acoplarse a los horarios y espacios disponibles, incluso a cumplir con más tareas que cuando iban a clases presenciales.

“Antes pues ya teníamos la rutina, entre mi esposo y yo nos apoyamos para irla a buscar y dejar a la escuela, ahora me la tengo que traer a mi trabajo y regresamos a la casa a que ella vea las clases y termine sus tareas y acaba hasta las 10 u 11 de la noche, ella ya está desesperada por irse a la escuela”.

Este viernes el gobernador del estado, Cuitláhuac garcía Jiménez, acompañado de las autoridades de educación anunció el regreso a clases para el próximo 24 de mayo. Sin embargo todavía está pendiente que cada plantel establezca los protocolos de este regreso.

Mientras eso pasa, Yareli seguirá tomando sus clases en línea, esforzando por prepararse para ser en un futura una excelente maestra.

“Me gustaría ser maestra y puedo enseñar a los niños, tengo paciencia y así de explicar las cosas y por eso quiero ser maestra (…) lo único que quisiera cambiare es que pasaremos un poco más de tiempo explicando y que hubiera más recreo