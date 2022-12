Madres y familias sufren por desaparecidos, drogadicción y alcoholismo, pero no pierden la fe

Yhadira Paredes | Xalapa, Ver.- El arzobispo de la Arquidiocesis de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong aseveró que a pesar del gran sufrimiento de las madres y las familias por los casos de desaparición, violencia, drogadicción, alcoholismo e injusticia a la que se enfrentan, la esperanza y la fe de lograr atención a sus casos es lo último que pierden.

Entrevistado posterior al desayuno navideño que ofreció el vocero saliente de la Arquidiócesis, José Manuel Suazo Reyes, monseñor Patrón Wong aseguró que desde la Iglesia Católica todos los días se reza, se ora por todos los que sufren.

“Muchas mamás sufren, no solo por esas situaciones, si no por otras, lo importante es no perder la fe, unirse a su esperanza para que puedan lograr justicia, para acabar con la impunidad y la corrupción en la impartición de justicia”.

Y es que, dijo, lo más preciado de cada familia es pisoteado, vulnerado por el sistema, no solo en el tema de los desaparecidos y desaparecidas en Veracruz, también de otras situaciones que sufren las madres por el alcoholismo, sufren por la drogadicción por la violencia y la impunidad.

“Tienen una carga de sufrimiento muy grande, ustedes conocen la realidad de México, nosotros somos parte de México. Pero también ustedes conocen como en todo México y en Veracruz tenemos sacerdotes, obispos, laicos de todas las edades que están haciendo mucho bien”.

Destacó la labor que hacen las catequistas en la promoción de la valoración de la vida, en escuelas y maestros que tratan de hacer un mundo mejor y hablan de favor de la vida, del aprecio, de la familia, “esos valores, esa parte de Veracruz hay que verla”.Jorge Carlos Patrón Wong se pronunció que en la Navidad nadie robe la esperanza, porque hay muchas mamás, papás, comunidades que siguen apostando hacían una mejor educación de nuestros hijos y también por la seguridad.