Maestra utiliza la radio comunitaria para dar clases

junio 10, 2020

Argentina/tvnotas. La epidemia de Covid-19 se ha convertido en un verdadero reto para los maestros de todo el mundo y en Tucumán, una pequeña provincia al noreste de Argentina, justo en la comunidad diaguita-calchaquí de Amaicha del Valle, la profesora Miriam Mabel Lera aprovechó la radio comunitaria para dar sus clases.

La maestra que da clases de segundo grado en la Escuela intercultural bilingüe N°10, deseaba ayudar a sus alumnos que no tienen internet en sus hogares y por eso optó por usar la radio comunitaria.

«Cuando inicio la cuarentena, como todos los docentes del país nos quedamos viendo de qué manera íbamos a mantener el vínculo con los niños. A mí no me cerraba el tema del WhatsApp porque uno conoce la realidad de los chicos, conocemos a las familias y las condiciones en las que viven; entonces para mí no era fácil pasar la clase por video y que la descarguen, yo sé que no cuentan con celular», contó Miriam para Antena 2.

La docente tiene a su cargo a 38 niños, y al ver que su estrategia de la radio fue bien recibida por la comunidad, más colegas se sumaron al uso de la misma. De tal forma, la radio se volvió una herramienta fundamental para los docentes, alumnos y familias de Amaicha del Valle.