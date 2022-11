Maestros piden fecha para pagos, denuncian intimidaciones

noviembre 5, 2022

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Una vez más maestros del estado protestaron este sábado en Xalapa, para exigir que el gobierno de Veracruz les dé una fecha para depositar el retroactivo del incremento salarial de 1, 2 y 3 por ciento autorizado por el Gobierno Federal y denunciaron que han sido intimidados cuando no son delincuentes.

Los quejosos pidieron sostener una audiencia con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y con el titular de la Secretaría de Educación, Roberto Zenyazen Escobar, pues exigen que se establezca una fecha de pago.

«¿Cuánto tiempo más van a jinetear nuestro dinero? Exigimos el pago de inmediato», se lee en una de las pancartas utilizadas en la protesta.

Una de las maestras afectadas Virginia Hernández, declaró que el aumento es un acto de justicia para los docentes, quienes aún y con la pandemia del Covid-19, nunca dejaron de dar clases.

«Y seguimos estando en la mejor voluntad de trabajar junto con el gobierno sabemos que nosotros somos parte de un sistema de la evolución social, pero es importante que se nos debe un respeto al magisterio como tal».

Asimismo, externó que las recientes protestas que han encabezado los docentes en el estado exigiendo el pago de sus derechos laborales mediante la toma de escuelas, han generado también que estos sean víctimas de actos de intimidación.

«Nos han estado enviando autoridades de otros niveles a intimidarnos, nosotros no somos delincuentes somos servidores de la educación y exigimos respecto (…) No es justo que el incremento salarial no sé cumpla».

Por ello, exigió que el gobierno establezca una fecha de pago para depositar el incremento salarial que se adeuda, mismo que fue aprobado desde el mes de mayo.