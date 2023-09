Maltrato animal no cesa en Xalapa; las quejas llegan por todas las vías

septiembre 20, 2023

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Hasta 3 mil quejas diarias por redes sociales por maltrato animal recibe la asociación civil Patitas Suaves Xalapa, reveló María del Rosario Garduza Calderón.

Acusó que Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales en Veracruz, no tome con seriedad el tema pues se trata de casos relacionados con maltrato, abandono tortura e incluso con violación sexual.

«Hasta que las autoridades no sancionen, hasta que realmente hagan su trabajo, esto no va a terminar. De nada sirve que nosotros nos la pasemos esterilizando, mientras las autoridades no ponen un alto a esto», señaló.

La activista aclaró que el maltrato animal se ha intensificado, aunque no hay una región en específico, ya se trata de un tema generalizado.

«Recibimos 3 mil mensajes vía WhatsApp y llamadas. En el estado de Veracruz el gobierno no está haciendo su trabajo quienes lo hacen son los ciudadanos y eso lo sabemos todos».

Realizarán pasarela de adopción

En otro tema se informó que en apoyo a los animales que se encuentran en refugios se realizará el Perrotón 2024.

Se informó que a partir de hoy y hasta el 23 de septiembre, los ciudadanos podrán acudir a las tiendas X24 y donar croquetas.

Además, el próximo 23 también se realizará una pasarela para la adopción de 10 perritos en el parque la Señoría en Xalapa.