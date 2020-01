Maluma manda indirecta a su ex novia y Natalia Barulich responde

Colombia/tvnotas. El colombiano, Maluma, publicó en su perfil de instagram una nueva fotografía en la que aparece de lo más contento, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue la leyenda que puso el cantante, pues se podía leer: “Cuando te llama tu ex pa’ volver”, la fotografía rapidamente se viralizó y pasó el millón doscientos likes y los 11 mil comentarios.

Como era de esperarse, sus fanáticos indagaron de quien se trataba y supusieron que era la modelo Natalia Barulich, por lo que no dudaron en etiquetarla en la publicación del intérprete de “Felices los cuatro” para que viera lo que había dicho, sin embargo, nadie se esperaba que respondiera.

Foto: Web

Natalia hizo un comentario en el que se podía leer: “Demonios ¿De qué ex se trata? Jajaja”, hasta el momento el colombiano no ha respondido el mensaje de su ex pareja, pero miles de usuarios se rieron con este comentario.

Recordemos, que la pareja terminó su relación hace unos meses después de casi dos años juntos, se llegó a decir que había sido por una infidelidad por parte de ella, la cual, tiempo después desmintió.