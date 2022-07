Mamá del chófer del tráiler con migrantes muertos lo ‘agarraría a cachetadas’

julio 1, 2022

Tras haber sido detenido el chofer del tráiler con migrantes muertos en Texas, la madre de Homero “Z” se pronunció sobre los actos de su hijo.

En entrevista para Univisión Estados Unidos, aseguró que no le sorprendió que su hijo abandonara un tráiler con migrantes, tras encontrarse bajo los efectos de sustancias.

La madre detalló que siempre fue el “más descarriado”. Asimismo, destacó que si tuviera a su hijo de frente “lo agarraría a cachetadas”.

“Yo siempre le decía a mí no me andes trayendo a tu gente, aquí en donde yo vivo, lo que tú hagas eso es tu problema, pero si te encierran no me andes buscando“, dijo la mujer.

“Andaba en Florida, a veces andaba en Nueva York”, comentó la madre de Homero “Z”, en referencia al delito de tráfico del que se le acusa.

El chofer del tráiler es acusado del tráfico de personas extranjeras con resultado de muerte.

El pasado lunes 27 de junio fue hallado un tráiler abandonado con 53 migrantes muertos en Texas.