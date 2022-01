Mañana estreno de Shingeki no Kyojin: The Final Season

enero 8, 2022

Redacción/Xalapa. En el sitio oficial para la adaptación al anime del famoso manga «Shingeki no Kyojin» (Attack on Titan en inglés), anunció que el personal se encuentra listo para la emisión del anime Shingeki no Kyojin: The Final Season para el 9 de enero en Japón.

Las primeras emisiones serán lanzadas en el Tokyuu Dogenzaka Happy Board de Shibuya y en el Tokyo Metro/Shinjuku Metro Super Premium Set en Tokio, en la avenida Sakurabashi de la estación JR West/Osaka en Osaka, y en el JR Tokai/Nagoya Wide Wall en Nagoya.

Sinopsis de Shingeki no Kyojin: The Final Season

Gabi Braun y Falco Grice han estado entrenando toda su vida para heredar uno de los siete titanes bajo el control de Marley y ayudar a su nación a erradicar a los Eldianos en Paradis. Sin embargo, justo cuando todo parece estar bien para los dos cadetes, su paz se ve repentinamente sacudida por la llegada de Eren Yeager y los miembros restantes del Cuerpo de Exploración. Habiendo finalmente llegado al sótano de la familia Yeager y aprendido sobre la oscura historia que rodea a los titanes, el Cuerpo de Exploración finalmente ha encontrado la respuesta que tan desesperadamente lucharon por descubrir. Con la verdad ahora en sus manos, el grupo partió hacia el mundo más allá de los muros. En esta Final Season, dos mundos completamente diferentes chocan mientras cada parte persigue su propia agenda en la tan esperada conclusión de la lucha de Paradis por la libertad.