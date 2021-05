Mancera reitera que no se esconde y da la cara en tema de Línea 12

mayo 12, 2021

Carlos Guzmán/CDMX.- Como producto de la actual efervescencia política que se vive previo a la elección, así calificó el coordinador de los Senadores del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera los señalamientos en su contra como el principal culpable del colapso de una “ballena” en las inmediaciones de la Línea 12 del Metro.

A poco más de una semana de los acontecimientos donde fallecieron 26 personas y resultaran heridas poco más de 70, el ex Jefe de Gobierno de la Cuidad de México, indicó que el no tiene nada que esconder, reiterando que durante su administración fueron empresas especializadas y no políticos los que dieron el mantenimiento necesario.

En el caso de la Columna 69, donde se ubicaba la “ballena” que se desplomó, Mancera Espinosa subrayó que estas fotografías que circulan en redes sociales donde se muestran daños a la misma son previos al sismo del 19 de septiembre de 2017, la cual se reparó como consta de los documentos que están en posesión del archivo histórico del Sistema de Transporte Colectivo, Metro.

“Esto ya sabemos de qué se trata, es efervescencia política y no es más que ello, no me escondo y me quedo en la Ciudad de México ”. Indicó.

Sobre las peticiones de quitarle el fuero como Senador por este hecho, Mancera indicó que también es producto de los tiempos electorales, enfatizando que no saldrá de la Ciudad de México solo para lo indispensable.

También indicó que para no abonar a las especulaciones, también a partir de esta sesión de la Comisión Permanente encabezará a la fracción parlamentaria, lo cual dijo es ocupado por sus detractores para golpearlo mediáticamente.