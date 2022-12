Manda AMLO mensaje a Monreal y advierte a senadores que lo apoyan

diciembre 13, 2022



CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje al senador Ricardo Monreal, quien ha manifestado su deseo de contender por la presidencia y a quienes lo apoyan. Llamó a que tengan cuidado si deciden irse con el bloque conservador.

Esto, luego de que se ha mencionado que Monreal ante el distanciamiento con el presidente y que ha sido poco impulsado entre las “corcholatas” de Morena, entre las que se encuentran, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, podría buscar la candidatura sumándose a la oposición.

“Yo les diría a quienes quieren tomar ese camino, que tengan cuidado… porque que les pueden ofrecer los del bloque conservador porque ahí hay anarquía… no tienen lo mero principal, no tienen pueblo”, dijo AMLO en su conferencia mañanera de este martes.

“Nada más imagínense ¿cómo le van a hacer?…¿van a hacer encuesta?… ¿cómo van a hacer para elegir al candidato del bloque opositor?.. Van a hacer una encuesta o van a construir un grupo de representantes de la oligarquía… eso lo tienen que resolver y no va ser fácil, porque hay más de 50 aspirantes”, destacó el presidente.

Asimismo comentó que muchos de esos aspirantes “le tiran a ser candidatos de la presidencia para que les puedan dar una plurinominal de diputados”, sin embargo, expresó que hasta las diputaciones federales van a estar muy competidas “porque no se ve que vayan a tener muchos votos”.

El presidente López Obrador, además señaló que han de estar llegando a los 60 aspirantes a la presidencia e incluso mostró unas listas de quienes considera buscarían la candidatura presidencial por la oposición.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la oposición está en su derecho de buscar una acción de inconstitucionalidad contra el plan B, en materia electoral, de ser aprobado en el Senado; sin embargo aseguró que se trata de “politiquería”.

“Tienen todo el derecho de ir a la Corte en el caso de que se apruebe en el Senado y la Cámara de diputados. Se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional y es la corte quien resolvería”, dijo en su mañanera de este martes.

“Lo cierto es que es pura politiquería… la ley no puede ir en contra de la Constitución… La Ley que enviamos nosotros tiene todas esas limitaciones… no se puede reducir el número de legisladores de 500 a 300; no se puede quitar a los plurinominales… y que sean los que elija la gente… eso no se puede ya quedó así… también la disminución de presupuesto, como no hubo reforma constitucional no toca a los partidos que van a seguir recibiendo muchísimo dinero”, explicó.

Explicó que lo que sí se podrá es controlar, en caso de ser aprobada, el gasto de los consejeros del INE a quienes calificó como parte de “una burocracia dorada”, sin embargo dijo que el pueblo no podrá elegir a los consejeros que era lo que buscaba en su reforma electoral; así como que no se permitirá la entrega de monederos electrónicos para la compra de votos.

“Estaba viendo que para defender esto -que es mucha su prepotencia- llegaron los exconsejeros del INE.. Ugalde y otros que han participado en fraudes electorales…Ugalde puesto por Elba Esther Gordillo participó en el fraude electoral de 2006”, señaló el presidente.

Aseguró que todo esto está de por medio en este momento y que no se trata de un momento decisivo porque no depende de esa Ley que haya democracia en México.