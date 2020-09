Manifestaciones enmarcan visita de AMLO en Puerto de Veracruz

septiembre 27, 2020

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Una serie de manifestaciones se desarrollaron la mañana de este domingo durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrar al Puerto de Veracruz para llevar a cabo una evaluación de los avances de los programas de bienestar en el estado.

Integrantes de FRENAAA fueron los primeros en arribar al hotel Emporio, donde se hospeda el mandatario, a gritar consignas como ¡fuera López! y ¡Asesino!,

“López obrador ha tomado malas decisiones, quitó el seguro popular, ahora estar en el hospital te cuesta muy caro, ha corrido a los inversionistas extranjeros, por sus caprichos”, dijo una de las integrantes del grupo FRENAAA.

Minutos más tarde llegó un grupo simpatizante del presidente para hacer contrapeso a los abucheos, quienes aseguraron que quienes están en contra del mandatario es porque su actuar está afectando intereses particulares.

“Como él está apoyando a los pobres por eso están enojados, pero nosotros estamos contentos porque hay democracia, no como antes que era nadamos de boca, pero todo iba al bolsillo de ellos”, señalaron.

Otro grupo de manifestantes conformado por ex trabajadores del ingenio San Francisco de Lerdo de Tejada, también se hicieron presentes para exigir al ejecutivo que cumpla las promesas de campaña de reactivar la fábrica que dejó sin empleo a más de 30 mil personas desde hace 7 años.

“El ingenio no se ha abierto, tiene 7 años de estar cerrados, el presidente en promesas de campaña nos dijo que llegando al poder lo iba a reactivar y hasta el momento no he no hemos visto cosas positivas de parte de ellos, y nosotros venimos a recordarle que no se olvide de nosotros // directamente los obreros somos 400, aparte los cañeros, los proveedores, estamos hablando de 18 mil familias” comentó Martín Sáenz González, ex obrero de la fábrica.

Pese a las manifestaciones, el evento que tuvo lugar en el Museo naval se desarrolló sin contratiempos y no se registraron afectaciones ni trifulcas.