Manuel Huerta y su denuncia

octubre 7, 2020

En un estado que se ubica en el segundo lugar en el registro de nacional de feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que además registró 219 denuncias por delito de violación en el año 2019, mientras que en este año, existen ya 224 denuncias, resulta lamentable que el delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, declare que “El que nada debe nada teme”, al ser cuestionado respecto a la denuncia 254/2020, que habría interpuesto “Martha 254” en la Fiscalía General del Estado 254/2020.



Desde cualquier ángulo que se vea el asunto, resulta lamentable, si como lo señala el Sensei de la comunicación don Raymundo Jiménez en su entrega de ayer, el asunto resulta ser fuego amigo, que pesado se llevan entre ellos, los “amigos” del super delegado, no respetan nada, con esos fuegos no se juega; ahora que una denuncia como esa, en contra de un político tan poderoso como ese, no se había visto en Veracruz, que yo recuerde al menos; lo más dramático a lo que habríamos llegado, es a aquella señora con su calzón y bra rojos, que se encueró afuera de la oficina de Reynaldo Escobar, recuerdo la denuncia de la señora habría sido laboral, la exposición de carnes, habría sido solo por llamar la atención.



Ojalá y todo el asunto sea aclarado fehacientemente, situaciones como esa, nada bueno abonan al ejercicio y desempeño de los funcionarios morenistas, ya de la imagen mejor ni hablamos; en poco menos de 6 meses entraremos de lleno en campañas electorales, en un estado en donde la vida de las mujeres no es uno de los bienes más preciados, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, no se puede dar el lujo de tales funcionarios, aunque no sean parte de su gabinete, no nos olvidemos de las dos las alertas de género que ahí siguen durmiendo el sueño de los justos.

Cosas de la vida y menudencias



Aunque los medios de comunicación y las autoridades, insisten en que la pandemia por COVID 19, está cediendo en nuestro país, hasta que no exista una vacuna, pueden ceder los contagios, pero al salir la gente y relajar las medidas de prevención, volveremos a los contagios y en consecuencia a las restricciones, así que esto será un cuento de nunca acabar, así que lector, lectora hermosa, junte sus manitas mire al cielo y empiece a rezar, porque con otro año como este, los locos acabaremos cuerdos y ¿Qué va a ser de este mundo?.



Como si el horno estuviera para bollos en nuestro país, el huracán Delta, se intensifica rápidamente a categoría 4, según la escala Safirr-Simpson, hasta el día de ayer se habría localizado a 520 km al este-sureste de Cozumel y a 550 km al sureste de Cancún, Quintana Roo, por ello Protección Civil Federal, ya habría emitido la alerta roja, mientras que la autoridad local decretó ley seca y comenzó la evacuación de turistas, los pocos que habrán llegado al destino; según la CONAGUA en las próximas horas Delta, podría impactar entre los municipios de Puerto Morelos y Cancún, ¡Ya mejor llévanos Diosito!.



Luego y sin importar que nos pegue el huracán o que nos extinga la pandemia, a punto estamos de ver desaparecer el titipuchal de fideicomisos, que se habrían conformado en los pasados gobiernos, ya que ayer en el Congreso de la Unión, la fracción del MORENA avaló en lo general, la reforma que elimina 109 fideicomisos y que con ello permitirá al gobierno federal, disponer a discreción de más de 68 mil millones de pesos, que actualmente estaban destinados a la operación de los diversos programas, que apoyan los fideicomisos; así que lector querido, lectora si le tuviste amor al cine mexicano, al CINVESTAV, al CIDE o al FONDEN, diles adiosito, hasta en tanto el gobierno federal, no vuelva a inventar los mecanismos de auspicio a causas tan importantes como la cultura, la ciencia y el apoyo a grupos vulnerables.



Ahora tocará en medio de gritos de víctimas del delito, madres de desaparecidos, científicos, investigadores, artistas, defensores de derechos humanos y de periodistas, los diputados habrán de discutir las 398 reservas de los artículos, ojalá y sea para bien.



El maestro Zenyazen Escobar y su grey de la SEV, supervisaron obras de infraestructura escolar en los municipios de Actopan y La Antigua, en las que se invierten 889 mil 334.99 pesos a través del Instituto de Espacios Educativos, pian pianito el cordobés sigue siendo uno de los mejores activos del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez.



Así las cosas mis hermosos, nos leemos mañana.



Comenten [email protected] infórmense www.lapoliticaenrosa.com síganme a través de mis redes sociales @Elsbeth_Lenz