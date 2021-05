Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y demás funcionarios involucrados en Línea 12 deben comparecer ante el Congreso

mayo 6, 2021

Redacción/El Demócrata. La bancada panista en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó la comparecencia del actual Secretario de Relaciones exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien fuera el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y responsable de la construcción de la línea 12, y de la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento a las investigaciones.

Mediante un punto de acuerdo, plantearon también que el peritaje debe realizarse por parte de una empresa o institución totalmente capacitada y con experiencia probada en estos temas, por lo que solicitaron la contratación de un grupo técnico especializado que asesore a la comisión especial en los temas de seguimiento, señalaron en conferencia de prensa senadores y diputados del PAN, encabezados por el coordinador Julen Rementería del Puerto.

“La gravedad de este accidente obliga a hacer varios cuestionamientos y a exigir una seria, profesional y profunda investigación”, señaló la vicecoordinadora de la bancada panista, Kenia López Rabadán.

Hay cuestionamientos, abundó, que deben ser respondidos a la brevedad por el gobierno: ¿Cómo es posible que la Directora General del Sistema, sea al mismo tiempo Subdirectora General de Mantenimiento? ¿Cómo es posible que sabiendo de los conflictos de interés que ella tiene, haya continuado en el cargo y hoy siga en él?

“Es claro que debe renunciar, que debe haber una investigación seria, para eso, la directora general del metro no puede estar al mando”, subrayó.

Es necesario, dijo, que el Poder Legislativo acompañe estas investigaciones para garantizar agilidad, transparencia e imparcialidad, con el fin de que las personas se sientan tranquilas de utilizar el Metro nuevamente, pero, sobre todo, para que se haga justicia.

Las advertencias sobre los daños en la estructura de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, fueron difundidas en redes sociales al menos desde octubre de 2020., apuntó, y hoy vemos más advertencias en diferentes puntos de todo el sistema.

Recordó que trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, declararon que las autoridades de la Ciudad de México conocían las fallas existentes en la Línea 12, por lo que evidentemente hubo negligencia. El mismo operario añadió que: “Es una bomba de tiempo. Los trenes de todas las líneas no están en condiciones para operar. No hay una buena administración: nos reprimen y no nos dejan hablar. No estamos seguros trabajando”.

A la negligencia de las autoridades competentes deben sumarse los recortes que se han realizado al presupuesto anual asignado al Metro, hecho que, ha repercutido en que no se dé el mantenimiento y reparaciones necesarias para funcionar con seguridad, sostuvo.

“Esta combinación de circunstancias, les costó la vida a por lo menos 25 personas y afectó gravemente la salud de 70 personas más. No puede haber impunidad, no se puede reservar la información de este lamentable asunto”, indicó.

Por lo anterior, reiteró, se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a que acuerde la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones de la tragedia en la Línea 12.

A la conferencia de prensa asistieron también la diputada Alejandra García Morlan, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, el diputado Ismael Sánchez Hernández, así como los senadores Damián Zepeda Vidales y Jesús Horacio González Delgadillo.