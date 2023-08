¡Marcelo, presidente!, corean xalapeños desde el Barrio Xallitic

agosto 28, 2023

Juan David Castilla/Xalapa, Ver.- Cientos de veracruzanos se sumaron al cierre de las asambleas informativas del excanciller Marcelo Ebrard desde la ciudad de Xalapa, donde le corearon: ¡Marcelo, presidente!”.

Se enlazaron vía remota desde el Barrio Xallitic, recién nombrado Barrio Mágico por la Secretaría de Turismo federal, en la zona centro de la capital de Veracruz.

Marcelo agradeció la presencia virtual de las ciudadanas y ciudadanos de las ciudades de Chiapas, Tijuana, Puebla, Oaxaca, Monterrey y Xalapa, que participaron en su último mítin como aspirante a la Coordinación Nacional de Comités en Defensa de la Cuarta Transformación (4T).

Desde la Arena México, ubicada en la Ciudad de México, Marcelo Ebrard anunció un nuevo principio de la Cuarta Transformación, siendo ahora un total de cuatro: no mentir, no robar, no traicionar y no fallar al pueblo de México.

“Yo le agrego no fallar a la gente libre de México, las cuatro se las prometo y me comprometo a cumplirlas. Vamos a iniciar el camino para la grandeza de México, el futuro empieza hoy”.

También recordó que durante los proctólogo días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo 3 de septiembre se llevará a cabo la encuesta interna del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que será aplicada a 12 mil personas.

“A quien le toquen la puerta, ábranla por favor, abran la puerta a la encuesta, en la boleta cuando tú tomas una decisión estás representando a miles y miles de personas, porque en México, en una elección votamos 63 millones pero nada más le van a preguntar a 12 mil, cada una de las personas que va a contestarte representa a toda la Arena de la Ciudad de México”.

Marcelo invitó al pueblo a su festejo el próximo 6 de septiembre, en caso de resultar victorioso en la encuesta para elegir al Coordinador Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, rumbo a la sucesión presidencial.