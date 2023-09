Marcelo ‘tiene las puertas abiertas’, pero ‘es libre’, reitera López Obrador

septiembre 8, 2023

Reitera que el ex Canciller ‘sigue siendo su hermano’

Revela que pregunta de ¿quien debería de ser el o la Coordinador de la 4T? le fue consultada

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- «Ojalá todos los dirigentes, mujeres y hombres, fuesen rebeldes: ¡las cosas importantes se hacen con razón; pero también con pasión!».

Así respondió este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que el ex Secretario de Relaciones Exteriores tiene «las puertas abiertas» y le invitó a «tomar sus decisiones».

Asimismo, López Obrador sostuvo que Ebrard Casaubón “sigue siendo su hermano” pero “está en libertad”.

También reiteró que es preferible primero que la gente que ha estado desde la fundación de Morena con el movimiento se mantenga, antes de que lleguen de otros lados, “es de sabios cambiar de opinión”, al tiempo de reiterar que cada quien es responsable de sus actos, pero no decir “ya se fue» antes de que en el caso de Ebrard Casaubon tenga que hablar siquiera con su grupo.

“Si hubiera habido engaños en las encuestas o el margen de estas hubiera estado reducido, veríamos, pero no he dicho esto, cuando venía el proceso en antaño, decidí participar cuando yo tenía un liderazgo fuerte en 2012, pero también lo evité en algunas veces, lo hice con convicción (no participar), pero en 2017 sí lo hice, hasta decidí, en un documento, pedir que el voto por el candidato fuera en urna, tal y como hoy se hizo, aunque Mitofsky dijera que eso favorecía a Marcelo (Ebrard) ya que, como es sabido, él tiene mucho jale en la valse media”. Abundó.

Por lo anterior, dijo, no hay motivo de que Ebrard se inconforme, aunque está en su derecho “a mí me consultaron cómo tenía que ser la pregunta de quien quieres que sea el candidato o candidata, se cumplieron todas las condiciones (que pidió Marcelo)”. Reveló.