Marcha en defensa del INE fue “una caricatura”: Adán Augusto López

noviembre 21, 2022



El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, calificó como “caricatura de marcha” a la movilización que realizaron miles de personas el pasado 13 de noviembre, en protesta por la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y a favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

”Esa no fue marcha, fue una caricatura de marcha”, aseguró el funcionario al término del acto en homenaje al líder revolucionario y anarquista Ricardo Flores Magón al cumplirse el primer centenario de su muerte.

Sobre la marcha que encabezará el presidente López Obrador el próximo domingo 27 de noviembre, Adán Augusto López garantizó que, pese a la multitud que se espera, el titular del Ejecutivo avanzará los 5.7 kilómetros que hay entre el Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino.

El secretario de Gobernación indicó que no prevé la colocación de vallas para el recorrido que propuso el presidente López Obrador, y dijo que el recorrido se hará caminando de principio a fin, descartando la posibilidad de implementar un operativo especial para el próximo 27 de noviembre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la marcha que convocó el próximo 27 de noviembre no es por la reforma electoral sino que se trata de una celebración por su movimiento político. Indicó que el contingente saldrá a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo.

López Obrador dijo que encabezará el contingente y espera ser acompañado por fundadores del Morena; sin embargo, dijo que para quienes ya tienen cierta edad o tiene problemas de salud, espera poder encontrarlos directamente en el Zócalo capitalino.

“Aclarar eso, la marcha no es por la reforma electoral, es para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar los logros. ¿Cómo no vamos a celebrar?”, dijo esta mañana. Insistió en que su marcha no es por ‘ardidez’.