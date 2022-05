Marchan en Xalapa para exigir aparición de Viridiana

mayo 23, 2022

Juan David Castilla

Xalapa, Ver.- Familiares y amigos de Viridiana Moreno Vásquez protestaron en la ciudad de Xalapa, para exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda de la joven, quien desapareció desde el pasado miércoles 18 de mayo en ciudad Cardel, municipio de La Antigua.



Las personas se concentraron en el Teatro del Estado “Ignacio de la Llave” para posteriormente marchar hacia el Palacio de Gobierno.



La chica, de 31 años, desapareció en Cardel cuando se dirigía al hotel “Bienvenido” para una entrevista de trabajo como recepcionista; sin embargo, hasta el momento se desconoce si llegó a su destino.



Viridiana vivía con su familia en Cardel, pero es originaria de Tlaltetela. Fue vista por última vez a las cuatro de la tarde del miércoles pasado, presuntamente a bordo de su motoneta, color azul.



Sus seres queridos exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Gobierno de Veracruz que den a conocer el porqué habían informado que Viridiana estaba en resguardo, pues aseguraron que es una madre responsable y rechazaron rotundamente que sea delincuente.



“Queremos a Viri, queremos que la Fiscalía haga lo suyo, queremos las grabaciones de las cámaras del hotel, que respondan rápido porque la paciencia se agota”, expresaron.



De acuerdo con María de Jesús Capetillo López, familiar de Viridiana, continuarán manifestándose en distintos puntos de la entidad veracruzana hasta que la joven aparezca.



“Estamos exigiendo que aparezca porque ella solamente iba a buscar un trabajo y no regresó a casa y la Fiscalía no ha hecho nada y el Gobernador todavía declaró que no estaba secuestrada, que estaba resguardada”, enfatizó.