Marchan taxistas para exigir no operación de aplicaciones móviles de transporte

abril 19, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Unas dos mil unidades de taxi participaron en la marcha masiva que llevaron a cabo de manera pacífica en el municipio de Boca Del Río para inconformarse por la operación de aplicaciones móviles en la conurbación pese a que la legislación estatal lo prohíbe.

La manifestación comenzó en la avenida Ruiz Cortines a la altura de los voladores de Papantla y avanzaron hasta el C5 (ubicado en la misma avenida) donde se encuentran las oficinas de Tránsito Estatal donde se plantaron para reclamar a las autoridades mayor vigilancia y control de quienes no cuentan con una concesión.

Mario Ortiz Martínez, secretario Jurídico del Movimiento Nacional Taxista del Estado de Veracruz, acusó que en la dirección de tránsito del estado ha incrementado la corrupción.

“La ley es para cumplirse y si en este momento no respetamos una concesión de taxi después no vamos a respetar otra cosas y vamos a ser un estado ilegal, quienes prestan el servicio público en vehículos particulares son delincuentes, porque así lo dice el código penal, y delincuentes también la autoridad que lo solapa (…) hoy es un llamado respetuoso al gobernador, a la autoridad que cumpla su obligación, estamos pensando interponer las denuncias porque hay una corrupción dentro de la dirección increíble y no estamos solapando autoridades anteriores, pero ahorita es histórica la forma en que se acrecentó”, dijo.

La manifestación causó caos vial en la zona, ya que se trata de una de las arterías más transitadas de la ciudad.