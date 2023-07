Margot Robbie y sus looks para promocionar ‘Barbie’

julio 19, 2023

Como parte de la promoción de Barbie, parte del elenco visitó varios países y, a lo largo de esta gira, quien más llamó la atención de la prensa y el público fue la protagonista de la cinta, Margot Robbie. La actriz se encargó de recorrer el mundo recreado algunos de los looks más icónicos de la muñeca más famosa del mundo y aquí te los presentamos.

Desde el clásico estilo pin up de los 50 con el que fue presentada Barbie al mundo, hasta el glamour de la Barbie ‘Solo In The Spotlight’, Margot Robbie ha llevado el estilo de la muñeca de Mattel por todo el mundo, elevando a tope el hype por esta película previo a su estreno.

Todo este trabajo de estilismo no lo ha hecho Margot sola. El stylist Andrew Mukamal es quien se ha inspirado en las muñecas originales y, de la mano de importantes casas de moda como Versace, Valentino y Moschino, ha traído el impresionante closet de Barbie a la vida real.

A continuación hacemos un recuento de los looks de Barbie que Margot Robbie recreó como parte de la promoción de la cinta.

En una sesión de fotos en Bondi Beach, Australia, Robbie usó un minivestido de rayas blancas y negras con lentes oscuros de armazón blanco y tacones negros, inspirado en el traje de baño de la Teenage Fashion Model Barbie, la primera Barbie lanzada en 1959.

Un día antes de que comenzara oficialmente la gira de prensa de la película, la actriz usó un minivestido rosa de lunares blancos de la firma italiana Valentino para la presentación de la cinta Los Ángeles; el look recuerda a la muñeca Pink and Fabulous lanzada por Mattel en 2015.

Para la presentación de la cinta en Corea del Sur, Margot se inspiró en la Barbie Day to Night, la cual se vendió con dos outfits para la muñeca: uno para el trabajo y uno de fiesta. La actriz apareció en la alfombra rosa primero con un conjunto de traje y sombrero elegante para luego hacer el cambio a un vestido. Ambos looks fueron personalizados por Versace.

Para la rueda de prensa que ofreció también en Corea, Margot Robbie se inspiró en la Barbie Sparkling Pink usando un conjunto rosa con estoperoles, diseñado por Moschino como parte de la colección Primavera-Verano 2015, el cual combinó con un bolso en forma de corazón.

Para la alfombra rosa que se llevó a cabo en México, Margot usó un minivestido rosa de la firma francesa Belmain, unos enormes aretes en plata y stilettos rosas en punta. El look completo está inspirado en la Barbie Earring Magic lanzada en 1992.

Tomando como inspiración la Barbie Totally Hair, una de las más vendidas en la historia de la famosa muñeca, Margot Robbie usó un vestido de Pucci con estampado de colores estridentes para la rueda de prensa en México.

En su primera aparición para promocionar Barbie en Las Vegas, durante el CinemaCon, Margot parece haberle hecho referencia a la muñeca de 1973 llamada Quick Curl Barbie. Aquí todavía no había iniciado el tour de medios del filme.

Durante el primer día de prensa en Los Ángeles, la actriz australiana robó las miradas al lucir un conjunto de falda rosa de Bottega Veneta y un crop top, una creación hecha a medida para la gira promocional.

Podríamos pensar que este vestido pudo ser usado en la alfombra roja de cualquier película; sin embargo, es una calca prácticamente idéntica al que la muñeca Barbie usó en su edición Solo In The Spotlight de los años 60. El vestido es de Schiaparelli y el estilo completo incluyó tacones negros, los emblemáticos guantes largos y la pañoleta rosa.

Para la premiere en Londres, Margot usó un diseño de Vivienne Westwood. El vestido rosa con una flor ceñida en la cintura y estola de peluche blanco es una recreación fiel de la Barbie Enchanted Evening vendida por Mattel en la década de 1960.