Mariah Carey opina sobre su desaire al Salón de la Fama del Rock & Roll

noviembre 4, 2024

Redacción Xalapa.- La cantante Mariah Carey recientemente hablo sobre un desaire al salón de la Fama del Rock & Roll, pues fue anunciada como una de las nominadas de este año al Salón de la Fama en febrero, sin embargo, en la lista de abril ya no apareció.

En una entrevista con Los Angeles Times a Mariah, se le cuestionó si tenía alguna idea sobre ser nominada al Salón de la Fama del Rock, pero no haber sido incluida.

«Mis pensamientos son: no entré», dijo sin rodeos.

“Todo el mundo me llamaba para decirme: ‘¡Creo que vas a entrar!’, así que estaba emocionada”, continúa. “Pero no sucedió. Mi abogado [ Allen Grubman ] entró al Salón de la Fama del Rock & Roll antes que yo”.

También habló sobre los premios Grammy.

“Me dieron dos Grammys cuando empecé. Luego, un año –un año enorme para mí, en lo que respecta a mi carrera– tuve como seis nominaciones con el álbum Daydream, y ‘One Sweet Day’, ‘Always Be My Baby’ y ‘Fantasy’. Todas esas canciones seguidas terminaron siendo tan grandes que uno pensaba: «Bueno, al menos ‘One Sweet Day’ va a ganar el premio al mejor dúo o algo así». Luego me quedé allí sentada todo el tiempo y no obtuve nada».