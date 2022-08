Maribel Fernández habla de su estado de salud, tras ser hospitalizada

agosto 3, 2022

Redacción

Xalapa, Ver.- Después que sus compañeras de teatro informaron que la actriz Maribel Fernández de 69 años se encuentra en el hospital, la tarde del 27 de julio tuvo que ser trasladada al hospital debido a problemas en su corazón que un medicamento que le provocó.

Maribel Fernández “La Pelangocha” con lagrimas en los ojos habló para las cámaras de Venga la Alegría sobre su estado de salud luego de estar hospitalizada: “Cuando puedes desahogarte y levantarte y decir, Señor aquí estoy después de que ayer me estaba muriendo, gracias, eso es…no tienes con qué pagarlo. Dije Dios mío déjame llegar si es tu voluntad, porque en un momento sentí que sí me iba a ahogar, es que te despierta el que no puedes respirar”.