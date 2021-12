Mario Delgado pide al INE no negar a mexicanos el derecho a revocar un mandato

diciembre 17, 2021

Carlos Guzmán/El Demócrata. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) a no claudicar su función constitucional de garantizar los derechos políticos electorales de las y los mexicanos, así como a estar a la altura de la petición del pueblo de México de vivir en una auténtica democracia participativa.

“Quiero hacerle un llamado a los consejeros y consejeras del INE a que no le nieguen al pueblo de México la posibilidad de vivir en una democracia participativa donde sea el pueblo quien mande, donde el pueblo ponga y el pueblo quite. No vayan a caer en esta acción porque lo único que pasaría es que estarían claudicando en garantizar los derechos políticos electorales de las y los mexicanos, estarían cancelando su función constitucional”, declaró Delgado.

En este sentido, lamentó que, a pesar de que la ciudadanía se ha organizado de manera libre y voluntaria y ya ha entregado más de 3 millones 700 mil firmas para que se convoque a un proceso de revocación de mandato, número que rebasa, por mucho, el requerimiento de ley, algunos consejeros electorales insistan en bloquear este tipo de ejercicios de democracia participativa.

“Me parece muy grave este intento del Instituto Electoral. El INE no puede coartar los derechos constitucionales de las y los mexicanos; hoy el argumento es que el Instituto no tiene recursos. Creo que tienen que hacer un ejercicio de austeridad y hacer posible este ejercicio. Se deben buscar otras soluciones, pero no cancelar el derecho constitucional que tienen las y los mexicanos a la revocación de mandato, por eso mi llamado es a que se respete esa decisión del pueblo de México, de los ciudadanos que han firmado y que no se tenga miedo a vivir en democracia; que tengamos la oportunidad, por primera vez, de decidir si el gobierno o no continua, porque será un precedente muy importante para la historia en México”, sostuvo el líder morenista.

Por último, Mario Delgado aseguró que Morena va a seguir trabajando de la mano de la gente, empujando su gran deseo de Transformación nacional, donde nada detenga al pueblo de México y sea la gente quien tenga todo el poder y se garantice que nunca más en nuestro país haya presidentes ladrones, corruptos y asesinos.