Mario Draghi, primer ministro de Italia, presenta su dimisión; pero es rechazada

julio 14, 2022

Redacción/Al Momento. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, anunció este jueves su dimisión al cargo, al que accedió hace 17 meses; sin embargo, el presidente de la República, Sergio Mattarella, rechazó aceptar la renuncia, con el objetivo de evitar una crisis política mayúscula en el país.

Tras el rechazo, la renuncia de Mario Draghi queda congelada al menos hasta el próximo miércoles, cuando el primer ministro deberá acudir al Parlamento de Italia a explicar su intención de abandonar el cargo y en el que deberá verificar si sigue contando con una mayoría para gobernar.

La dimisión de Mario Draghi se da luego de que un partido [Movimiento Cinco Estrellas] de su coalición de Gobierno no participó en una votación de confianza en el Senado, sobre un proyecto de ley que buscaba acelerar la tramitación de un paquete de ayudas; en una situación que provoca una crisis interna.

🇮🇹 | El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, no aceptó este jueves la dimisión del primer ministro, Mario Draghi, y le encargó presentarse ante el Parlamento para verificar si sigue contando con una mayoría para gobernar. pic.twitter.com/JGxCuhtZ81 — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) July 14, 2022

Los escenarios ahora son muy variados. Incluso podría darse que el presidente Mattarella convenza a Mario Draghi para un segundo mandato con una mayoría distinta, en donde el Movimiento Cinco Estrellas podría quedar fuera del Ejecutivo. Pero Italia vuelve a adentrarse en un escenario de inestabilidad política en un momento delicado para el país y para Europa.

Este jueves, el Movimiento Cinco Estrellas consumó su amenaza de no participar en la votación de confianza. Tras ello, el primer ministro comunicó a sus ministros su decisión: “La mayoría de unidad nacional que ha sostenido a este gobierno desde su creación ya no existe. Por mi parte, ha habido el máximo compromiso para proseguir el camino común (…). Pero este esfuerzo no ha sido suficiente”.

Durante el último mes, el expresidente del Banco Central Europeo había advertido que un Gobierno sin el Movimiento Cinco Estrellas dejaría de tener sentido y que no estaría dispuesto a seguir liderando otro Ejecutivo en el que los grilinos estuvieran ausentes.