Mark, el hombre que se ve increíble con faldas y tacones

octubre 16, 2020

EU/tvnotas. Pleno 2020 Y tu ¿Sigues tendencias de moda puestas por la sociedad? Que vintage. A través del tiempo se ha ido normalizando un poco más que todo individuo vista como le acomode y decimos normalizando porque es algo que siempre tuvo que verse así, hoy en día se busca más la tolerancia y el no juzgar pues la ropa, los accesorios y los colores, nunca tuvieron género.

Mark Bryan es un ingeniero Robótico estadounidense, que actualmente vive en Alemania. Hasta este momento pareciera ser una persona cotidiana, pero Mark ¡nació para romper estereotipos!

Muchas chicas entenderán que usar prendas de hombres hacen que se vean increíbles, incluso algunas que vamos directamente al departamento de caballeros para comprarnos cazadores, jeans, camisas entre otras cosas porque también es cómodo

¿Por qué un hombre no podría hacer lo mismo?

La verdad es que no solo él se siente cómodo con sus increíbles Outfits, internet lo ama sus comentarios en fotos muestran su apoyo. El argumenta que lo que transmiten unos tacones y una falda, es lo que lo empoderan.

«Cuando uso tacones, me siento más alto, pero también con poder por alguna razón. En definitiva, tal vez tener la fuerza interior para tener la confianza de usar ropa no ajustada también me ha dado la confianza y la fuerza para manejar las presiones en el trabajo», M​ark Bryan para ​Bored Panda.

Y como bien mencionábamos al principio el hecho de que Mark use tacones no pone en duda su sexualidad pues se considera heterosexual, incluso lleva 11 años casado con su esposa y tiene una hija de los cuales menciona que ha tenido su apoyo: «Mi esposa a menudo hace sugerencias sobre lo que debo vestir. Mi hija desearía que le prestara mis zapatos a veces», Mark Bryan para B​ored Panda.