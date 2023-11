Marvel estaría planeando una película con los Vengadores originales

noviembre 1, 2023

Marvel Studios estaría en conversaciones para reunir al elenco original de Los Vengadores en una nueva película, lo que implicaría traer de regreso a Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.

Es un hecho que las cosas con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no van del todo bien, pues sus últimos largometrajes han tenido menos recepción en taquilla y las series en Disney Plus, salvo algunas excepciones, no son del agrado de buena parte de los fans.

Ante esta situación, el pasado mes de septiembre, un grupo de creativos de Marvel (incluido Kevin Feige) se reunió en Palm Springs para el retiro anual del estudio, donde han abordado el plan de futuro para el UCM.

Dentro de todas las propuestas aportadas, parece que se están considerando tomar algunas medidas drásticas como el realizar una nueva película de Los Vengadores con todo el reparto original de la cinta de 2012.

Según un reporte de Variety, varias fuentes afirman que los miembros de Marvel Studios han estado barajando la idea de realizar una nueva película de Los Vengadores con el regreso de todo el reparto original. Eso implicaría que resucitarían Iron Man, Viuda Negra y Capitán América, quienes estarían de nuevo interpretados por Robert Downey Jr., Scarlett Johansson y Chris Evans.

En vista de los recientes acontecimientos del Multiverso, tampoco tendrían por qué resucitar como tal, sino que sean un grupo de Vengadores perteneciente a otro universo.

Por el momento aún no se han comprometido con la idea y solo forma parte de un conjunto de pensamientos y propuestas que podrían o no salir adelante.