Marvel tendría plan para que Robert Downey Jr. regrese en Spider-Man 3

julio 22, 2020

EU/Medio Tiempo. ¡Sequen las lágrimas que derramaron en Avengers: Endgame! Luego de que la muerte de Tony Stark nos dejó en shock, se ha filtrado que Robert Downey Jr. volvería al Universo Marvel tan pronto como el año entrante con Spider-Man 3, la película protagonizada por su «hijo» en la saga de los Vengadores, Tom Holland.

El portal We Got This Covered! asegura que Marvel quiere tener de vuelta a su más grande estandarte, el que comenzó el fenómeno que dio como resultado la película más taquillera de la historia con Endgame. Pero si todos vimos morir a Iron Man en la última cinta de los Vengadores originales, ¿cómo piensan traerlo a la vida?

El fracaso taquillero de Dr. Dolittle y la falta de trabajo a causa del coronavirus habrían flexibilizado la postura de Robert Downey Jr. sobre alejarse por completo del MCU. El citado medio dice que «de acuerdo a fuentes» ya hubo un par de acercamientos informales entre directivos de Marvel y el actor para que aparezca en Spider-Man 3.

Su papel en realidad no estaría a cuadro porque no volvería de la muerte que sufrió tras el chasquido con el Guantelete del Infinito, lo que tienen pensado es que Tony Stark sea quien dé voz a la inteligencia artificial en el traje del Hombre Araña.

Hay que recordar que las pretensiones económicas de Downey Jr. fueron una razón por la que no se renovó el vínculo, aunado a que el actor expuso que su ciclo estaba «más que cumplido» con la tan exitosa saga de Iron Man y su aparición en varias cintas más dentro del Universo Cinematográfico Marvel.