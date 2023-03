Mas de 25 mil trabajadores en el XXXIX aniversario luctuoso de Alfonso Arroyo flores: Daniel Covarrubias

marzo 9, 2023

Arquímedes González. En un cónclave celebrado en la ciudad de Misantla, representantes de los 13 sectores y estructuras del equipo político de la sección 32 del SNTE se reunieron para poder llevar a cabo la evaluación de avances de lo que será el XXXIX aniversario luctuoso del profesor Alfonso Arroyo flores, y de esta manera poder desarrollar este evento de manera coordinada el próximo sábado 18 del mes.

Previo a esta reunión se abordó a Daniel Covarrubias López, secretario general de la Sección 32 quien señaló que este año no será desapercibida esta fiesta de la unidad, legado de Alfonso Arroyo Flores y Juna Nicolas Callejas Arroyo, “estamos organizando ya el aniversario del maestro Alfonso Arroyo Flores, y para eso nosotros finalmente maestros nos gusta tener todo bien cuadradito, las logísticas no cambian, cambia un poco el recorrido nada mas peor va ser con la misma organización de siempre, la intención es reventar Misantla, el año pasado se vio poca gente pero porque estábamos metidos en tres grandes reuniones, la gente decía que nos habían hecho feo peor no, había poca gente porque estaba repartida la intención era conformar la plantilla del equipo político”.

Dijo que casi tres años de pandemia nunca se dejó de recordar al extinto líder y fundador del equipo político en Veracruz, “casi tres años de hacer eventos de esta naturaleza, pero hoy ya cambia la perspectiva y la situación, vamos a aprovecharla estamos trabajando incansablemente, por eso podemos decir que unos 20 o arriba de 25 mil compañeros podrán asistir a esta fiesta de la unidad, el magisterio cuando se une hace temblar a todo”.

Dijo que como meta en este 2023 la sección 32 está llevando a cabo acercamientos a las regiones y no a los sectores, “nosotros estamos trabado de llevar el comité ejecutivo para que los laborales traigan su problemática, es algo diferente, muy cansado para el comité ejecutivo, pero yo creo que valga la pena”.

Preocupa los pensionados, “el pensionado tiene un problema muy grande no les han pagado algunos seguros porque no tiene aseguradora, como comité ejecutivo seccional le hemos entrado al problema porque estamos investigando dónde está la situación y esto es en Hacienda y Crédito Público porque a ellos les paga el ISSSTE ya no les paga la SEP”.

Por último señaló: “todos los misantecos se deben de prevenir con tiempo, porque hay que ofertar lo que Misantla produce y ese día se acaba todo, ahí de aquel misanteco que se hecha unas porque al otro día no encuentra nada en toda Misantla por la gran cantidad de compañeros que acuden, los esperamos el 18 que es trascendental a nivel nacional porque ven el trabajo del magisterio veracruzano”, remato.