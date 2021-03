Más de 4 mil elementos resguardarán zonas turísticas de Veracruz

marzo 29, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Durante el fin de semana se registraron dos personas fallecidas por ahogamiento en playas veracruzanas, confirmó el gobernador Cuitláhuac García, por lo que exhortó a la población y visitantes que sigan las indicaciones que se dan para evitar estos incidentes.

Por parte de la autoridad, dijo, se desplegarán a más de 4 mil elementos de diversas corporaciones para resguardar la seguridad de turistas, 3 mil 90 pertenecientes a la Policía Estatal, Fuerza Civil, Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, Policía Naval y Ejército Mexicano y mil más del Sistema Estatal de Protección Civil que incluye a las unidades municipales y policías locales.

Llamó a evitar zonas que no tienen vigilancia de Protección Civil, es decir, no internarse en ríos donde no haya la seguridad necesaria o si no saben nadar, evitar la imprudencia.

“Ya lo informó el secretario de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaria de Protección Civil, estamos llevando alrededor de 3 mil 90 elementos coordinados con Policía Naval, Tránsito para el acceso a las zonas, Policía Estatal y Fuerza Civil, aunado a lo que se hace en el sistema de Protección Civil”.

En ese sentido, destacó que se requiere que todos los puntos de afluencia de turistas durante la fecha de asueto se tengan elementos para su vigilancia, así como rescatistas.