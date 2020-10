Mas de 50 mil afectados dejan lluvias en Veracruz, Tabasco y Chiapas confirma el Sinaproc

octubre 31, 2020

Carlos Guzmán/CDMX. Poco más de 50 mil personas fueron afectadas por las intensas lluvias que se presentan en el sureste del país Chiapas, Veracruz y Tabasco, así lo estimó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que dirige Laura Velázquez Alzúa.

“Tenemos números que alarman, desde 1980 no llovía tanto en el estado (Tabasco). Tenemos más de 50 mil personas afectadas y más de 8 mil viviendas dañadas”, dijo Velázquez Alzúa la recorrer junto con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, zonas afectadas de Villahermosa.

La titular de la CNPC afirmó que en las próximas horas se tendrá una primera evaluación para saber cuáles son los insumos o, la ayuda humanitaria, que necesita la población afectada; sin embargo adelantó que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina-Armada de México (Semar) ya atienen a la población afectada.

“Vamos a mandar lo que la gente necesite, que eso es lo más importante de todo esto, y las cantidades que la gente necesite, que termine la burocracia. Acabando todo este tortuguismo absurdo que hay dentro de la administración, llegando a la gente directamente, yo entiendo que ya está Sedena y Semar trabajando desde antier aquí en el estado, ellos nos van a ayudar y a hacer la distribución directa al ciudadano, al afectado”, expresó.

Velázquez Alzúa resaltó que la ayuda del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estará presente para zonas afectadas de las entidades de Veracruz, Tabasco y Chiapas hasta que la lluvia del frente frío número 9 se disipe. “Aquí vamos a estar trabajando el tiempo que haya necesidad no tengo vuelo de regreso, aquí voy a estar todos los días que haya necesidad.

La CNPC organiza las acciones de atención y auxilio de las autoridades civiles y militares, de los tres niveles de gobierno durante esta emergencia, a través de las Misiones de Enlace y Comunicación (Misión-ECO).

Hasta esta sábado había el registro de 8,035 viviendas afectadas por penetración de agua en Tabasco (7,835), Veracruz (185) y Chiapas (15); 18 cierres carreteros totales: Tabasco (10), Veracruz (5) y Chiapas (3); así como 2 puentes afectados en Tabasco.

También, un total de 14 refugios temporales activados: 12 en Tabasco, 1 en Veracruz y 1 en Yucatán; así como el desplazamiento de 343 personas a refugios temporales: 325 en Tabasco y 18 en Veracruz.

En este sentido, Laura Velázquez afirmó: “les pido por favor es que estén muy cuidadosos, que no salgan, que no se confíen porque piensen que el arrollo lleva poca agua, que no se confíen no traten de atravesarlo, que se comuniquen a las instancias oficiales de protección civil y del gobierno del estado para auxiliarlos.

La coordinadora de Protección Civil nacional afirmó que este domingo le presentará un plan integral al gobernador López Hernández con la intención de disminuir el riesgo en las afectaciones de estas temporadas de lluvias en la región sureste del país.

Cabe mencionar que en Chiapas, Veracruz y Tabasco se han activado las coordinaciones estatales y municipales de Protección Civil, de la mano de la Misión de Enlace y Coordinación (Misión-ECO) de la CNPC, acompañados por los tres niveles de gobierno; sin embargo, están listas para desplazarse a otras entidades federativas en caso de ser necesario.

En las acciones de auxilio y recuperación participan instituciones como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil de los tres niveles de gobierno, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Guardia Nacional (GN) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).