Más de 700 Apoyos Sociales entrega DIF del Estado en Misantla

noviembre 24, 2022



Arquímedes González/Misantla. Más de 700 apoyos fueron entregados por parte de Rebeca Quintanar Barceló, directora del DIF Estatal, en esta ciudad de Misantla la tarde de este jueves en las instalaciones del salón social ubicado en la colonia Benito Juárez al sur de esta ciudad.

En este contexto se dio a conocer que fueron al menos 704 familias misantecas beneficiadas de forma directa y totalmente gratuita, repartidos de esta manera: 335 personas con lentes, 127 apoyos a la vivienda y a la comunidad con láminas tinacos, estufas ecológicas y refrigeradores, así como de 31 ultrasonidos, 89 electrocardiogramas, y de 122 densitometrías.

Rebeca Quintanar Barceló mencionó que con esta entrega fue testigo de que los apoyos se canalizan de manera directa a las personas que lo requieren, “acudir a esta entrega me da la seguridad de que los apoyos se están entregando directamente a las familias, a las personas que lo requieren, me siento muy contenta porque me queda claro que en familia todo se puede; quiero compartirles que no existe mayor satisfacción que el trabajo que uno realiza es de gran beneficio para el prójimo me llena de orgullo que el DIF estatal promuevan acciones que mejoren la calidad de vida en las familias veracruzanas en la seguridad alimentaria, en el cuidado de la salud, el acceso al agua y el derecho a una vivienda digna”.

En este acto de entrega se contó con la presencia de Javier Hernández Candandeo, presidente municipal de Misantla y Marlene Hernández Castillo, presidenta del sistema DIF municipal.