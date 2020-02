Mascotas son sacrificadas en China por Coronavirus

China/Debate. A través de las redes sociales se han divulgado imágenes de animales domésticos presuntamente sacrificados por sus dueños, ante el rumor de que propagan la el coronavirus (2019-nCoV).

Los reportes por el sacrificio de mascotas en el país asiático se incrementaron desde que la Televisión Central de China transmitió una entrevista con el Doctor Li Lanjuan, quien afirmó que los animales deben de ser puestos en cuarentena si entraron en contacto con un paciente de coronavirus.

Sin embargo, otro medio de comunicación modificó las palabras de especialista en «los gatos y los perros pueden transmitir el coronavirus», de acuerdo a medios internacionales que le han dado seguimiento al caso.

El rumor se extendió con rapidez a través de la plataforma de redes sociales de Weibo, y continúa propagándose pese a los intentos de la televisora por Red de Televisión Global China por ponerle fin.

«No hay evidencia que demuestre que las mascotas, como los gatos y los perros, puedan contraer el nuevo coronavirus», dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud en una de sus respuestas a las preocupaciones de las personas sobre el reciente brote de virus. La organización sugirió lavarse las manos con agua y jabón para evitar que otros gérmenes se transmitan entre humanos y animales”, publicaron en sus cuentas oficiales.

So Chinese pet owners are killing their cats and dogs by throwing them out of the window, in fear of their pets spreading the coronavirus. pic.twitter.com/xiJ6jgXuk1