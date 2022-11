Masiva marcha en apoyo al INE en Veracruz

noviembre 13, 2022

Lizbeth Inclan.– Cientos de ciudadanos se sumaron a la manifestación en defensa del INE en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

En punto de las 10:30 de la mañana de este domingo, activistas, representantes de cámaras empresariales, asociaciones civiles, actores políticos de oposición y ciudadanía en general, arribaron hasta este punto para demostrar su rechazo a la reforma electoral propuesta por el presidenta Andrés Manuel López Obrador.

Hasta esta manifestación que se replicó por lo menos en 50 ciudades del país y por lo menos 6 municipios del estado de Veracruz, actores políticos de oposición quienes consideraron que hay problemáticas más urgentes que atender.

Marcharon a lo largo del bulevar Manuel Ávila Camacho hasta incorporarse a la avenida Ruiz Cortines y finalmente concentrarse en el monumento a los Niños Héroes en el municipio de Boca del Río.

El presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, Arturo Matiello Canales consideró que el INE no debe ser sometido a ningún cambio, principalmente previo a elecciones.

“La mejor reforma es que no haya reforma, que el árbitro electoral se mantenga como tal, sin ningún cambio en este momento y si hay que hacer algún cambio posterior pues lo haremos, pero será después del 24, entonces en el siguiente periodo administrativo, en este periodo no debe haber cambios porque se presta a malas interpretaciones no da tiempo, son muchos los contras y muy pocos los pro, además la opinión mayoritaria es que no haya cambios, 76 por ciento de la población mexicana, no queremos que haya cambios en el INE”.

Mientras arribaban hasta este punto escuchaba el himno nacional de fondo, con banderas de México y carteles en donde se lee el «INE no se toca» los participantes mostraron su rechazo a dicha reforma.