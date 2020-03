Matan diariamente a 10 mujeres en el país

marzo 17, 2020

Regina Montes. Xalapa. Se estima que diariamente, 10 mujeres son asesinadas en México. Aun más, 9 de cada 10 feminicidios son perpetrados por un hombre cercano a la víctima y el 90 por ciento quedan en la impunidad.

Aun con esa realidad, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero está proponiendo eliminar el tipo penal de feminicidio.

Recientemente el asesinato de una menor de 7 años en la Ciudad de México conmocionó al país, y ha generado fuertes críticas al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la cruda realidad que día a día deben enfrentan las mujeres.

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), María Candelaria Ochoa Ávalos, dijo que es necesario desnaturalizar y desnormalizar las violencias porque se ha normalizado que las mujeres la vivan y no pase nada.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Yadira Hidalgo González, consideró preocupante que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, intente desaparecer el tipo penal de feminicidio pues sería desdeñar lo que viven las mujeres y resultaría hasta inconstitucional.

En entrevista dijo que deben explicarse con detalle las modificaciones que pretenden hacerse dado que existe un trabajo importante de las mujeres, teórico y epistemológico, que no puede dejarse de lado. Criticó que se le vaya a dedicar tiempo a esa discusión cuando se debería estar pensando en que, en México se siguen matando entre 9 y 10 mujeres todos los días “y a nadie parece importarle”.

“Es algo que nos tiene muy preocupadas porque nos damos cuenta que a pesar de muchísimos años de trabajo, los señores no han entendido qué implica el feminicidio”, dijo.

Lamentó que después de haber logrado ponerle un nombre a ese delito y se reconozca el asesinato de las mujeres por razón de género, ahora se pretenda hacer un “borrón y cuenta nueva”.

“Esto no fue una ocurrencia de las personas que impulsaron un tipo penal, es porque se necesitaba visibilizar el asesinato de mujeres por razón de género y ahora él lo quiere desaparecer. Recordemos que lo que no se nombra, no existe” añadió.

Más que eliminar el feminicidio, dijo, se debería estar pensando en la capacitación de los fiscales, del Poder Judicial y si se están siguiendo los protocolos con perspectiva de género.

Además más que ignorancia, acusó, se trata de un desdén de los funcionarios e instituciones hacia las mujeres.

Con lo anterior coincidió la abogada feminista Esmeralda Lexciur Ferreira quien dijo que eliminar el tipo penal de feminicidio, como lo plantea el fiscal Alejandro Gertz Manero, atenta contra el derecho internacional de los derechos humanos y resulta un retroceso.

Se trata refirió de un atentado contra todos los derechos progresivos que ya se han alcanzado en el tema. Pero desde el punto de vista social, consideró que se trata de una lucha constante que han tenido que manejar mujeres, familias, colectivos, que están buscando justicia.

En Veracruz se tiene un delito establecido desde 2011 y desde entonces se reconoce que la privación de vida de las mujeres cuando es por razones de género se puede llamar feminicidio y establece las razones de género.

“El señor fiscal general lo que está diciendo en pocas palabras, su fundamento que no es jurídico sino de una precisión, es que es muy difícil para la Fiscalía poder acreditar el delito de feminicidio y el genera que no se tengan resultados favorables”, añadió.

No obstante sostuvo que ese planteamiento no es una razón jurídica ni corresponde a la realidad social puesto que hay que nombrar que existe la violencia de género contra las mujeres y que son asesinadas por el hecho de ser mujeres, dado que el 99 por ciento de los casos de feminicidio queda en impunidad, situación que debe importar y preocupar.