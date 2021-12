Matt Bellamy comparte fragmento de una nueva canción de Muse

diciembre 30, 2021

Ciudad de México. Matt Bellamy, cantante y líder de Muse, compartió a través de Instagram un adelanto de una nueva canción. El cantautor presentó el fragmento en una transmisión en vivo a tres años del lanzamiento de Simulation Theory.

En clip se puede apreciar a Matt y su hijo Bingham, de 10 años, en el interior de un auto. La canción suena de fondo y el pequeño, de 10 años, cabecea enérgicamente al ritmo del tema. Por otra parte, se escucha la voz de Bellamy cantante I’m not getting up, I’m getting stronger/ I’m not getting up, I don’t own anymore/ No, you have been using me for a ver y long time. Acompañando a la letra, suenan poderosos riffs de guitarra y golpes de batería.

El fragmento deja escuchar un tono de rock metal novedoso en la banda británica, que al parecer al incursionado en otros géneros y fusiones musicales. Cabe recordar que en mayo de 2020, Bellamy anunció que Muse cambiaría su sonido; asimismo, el pasado mes de octubre, durante una entrevista con The Sun, confirmó que la agrupación se encontraba grabando un nuevo álbum, inspirado en las protestas de Black Lives Matter de 2020.

Por ahora, no se han revelado más detalles sobre el próximo álbum. No obstante, los intérpretes de Starlight y Supermassive Black Hole ya confirmaron su presencia en festivales como el White Island Festival y el Tempelhof Sound de Berlín, los cuales se celebrarán en 2022.